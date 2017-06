Overwatch - Anniversary-Event bringt drei Arena-Maps und neue Skins

Der Start der Season 5 in Overwatch wird noch in diesem Monat vollzogen. Die Entwickler haben zudem drei neue "Arena Maps" und diverse Skins auf ihrem hauseigenen Twitter-Account angekündigt, die mitunter am 23. Mai veröffentlicht werden.

Erst gestern berichteten wir über das kommende Ereignis, das in Overwatch abgehalten werden soll. Es handelt sich hierbei um ein Event, das noch vor dem Ende der Season 4 starten soll. Die vierte Saison der Ranked-Matches soll am 28. Mai 2017 enden. Die Zeit bis zu der nachfolgenden Season wird allerdings nicht sehr lange sein, denn die Season 5 soll bereits am 31. Mai 2017 starten.

Blizzard hat die eine oder andere Überraschung für euch auf Lager. Das Anniversary-Event bringt ein paar neue Karten mit sich. Insgesamt sollen drei neue Arena-Maps kommen, die bereits auf dem offiziellen Twitter-Account von Overwatch angeteasert wurden.

Es handelt sich dabei um eine Adaption diverser Karten, die ihr bereits aus dem regulärem Spiel kennt, doch nun werden sie für den Arenamodus umgebaut.

Die Karten berufen sich auf die Umgebungen aus Dorado, Eichenwalde und Tempel des Anubis. Möglicherweise werden diese Karten den Pool um Ecopoint: Antarktis erweitern. Ob Blizzard noch weitere Pläne mit einem neuen Arenamodus hat, ist bisher noch nicht bekannt.

Schließlich gibt es noch neue Skins im Anniversary-Event, die zum Teil ebenfalls bereits gezeigt wurden. Auf dem koreanischen Twitter-Account wurden bereits mehrere Legendary-Skins präsentiert - unter anderem von Bastion, Soldier: 76 und Pharah.

