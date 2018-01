Overwatch - 8. Ranked-Saison birgt Änderung an SR-Punkten

Die Ranked-Saison 7 ist vorüber und nun folgt sogleich die 8. Season des kompetitiven Ranked-Modus von Overwatch. Fans des Shooter-Spiels dürfen in der 8. Saison einige Änderungen erwarten.

Als besondere Neuigkeit verhindert Blizzard nun eine zu große Diskrepanz bei den SR-Punkten. Das heißt, ihr werdet nun mit Spielern zusammengewürfelt, die über einen begrenzten SR-Unterschied in Hinsicht auf eure SR-Punkte verfügen. Diesbezüglich gibt es bestimmte Einstufungen:

Damit möchten sie einen weiteren Schritt in Richtung ausgeglichene Matches gehen. Auf der anderen Seite gibt es jedoch eine Einschränkung für alle Diamond-Spieler und aufwärts. Die persönliche Leistung, die ihr in einer Runde erbracht habt, soll fortan weniger zählen. So sollen die Spieler vom persönlichen Fokus fortgeführt werden, der sich nun noch mehr in Richtung des Teams bewegen soll. Letzteres könnte bei den Spielern womöglich auf negative Resonanz stoßen. Viele möchten ihrer Leistung entsprechend beurteilt werden, wie Twitter jüngst offenbarte.

since you removed performance-based SR gain/loss for diamond and above, how do placements work for players that ended in those ranks and above in season 7??