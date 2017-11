Overwatch - 4K-Update für die Xbox One X bestätigt

Blizzard hat bereits zum Release der PS4 Pro mit einem entsprechenden Update dafür gesorgt, dass die verbesserte Technik ausgereizt wird. Bei der Xbox One X möchten sie einen ähnlichen Schritt gehen.

Die Xbox One X ist da und mit dem Release des technischen Upgrades der Microsoft-Konsole erscheinen auch zahlreiche Update, die bereits veröffentlichte Spiele für die Xbox One zum Teil grafisch sehr stark verbessern. So soll es nun auch für Overwatch eintreten, wie Blizzard jüngst bestätigte.

Blizzard hat gegenüber Windows Central bekanntgegeben, dass neben dem PS4 Pro-Support, der bereits zum Release der Sony-Konsole bereitstand, auch ein entsprechendes Pendant für die neue Xbox geplant sei.

"Das Overwatch-Team ist aufgeregt, welche Möglichkeiten die Xbox One X eröffnet. Das Team werkelt derzeit an Möglichkeiten, wie die Spielerfahrung auf dieser Plattform verbessert werden kann, um die unglaubliche Hardware auszureizen."

Weiter haben sie verlauten lassen, dass sie an einer Auflösung von 4K arbeiten, die im Zuge der Xbox One X erreicht werden soll. Dabei soll das User-Interface auf einem so großen Fernseher so natürlich wie möglich ausschauen. Mehr Informationen, beispielsweise zum Release des 4K-Updates für die Xbox One X, gibt es bislang noch nicht.

Demnach könnt ihr auch die neue Heldin Moira bald in voller Pracht und in hochauflösender 4K-Einstellung erleben. Sie wurde jünst während der BlizzCon angekündigt und steht bereits auf dem PTR-Server zum Antesten bereit.

