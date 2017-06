Overwatch - 2017 kommen 3 neue Maps - im Weltraum und Unterwasser?

In Overwatch wird es dieses Jahr noch drei neue Multiplayer-Karten geben, kündigte Blizzard Entertainment an. Gefundene Spieldateien verraten bereits, dass die Maps unter Wasser und im Weltraum spielen könnten.

Mit regelmäßigen Updates und Events hält Blizzard das Leben in Overwatch am Laufen – und erhält gleichzeitig mit neuen Lootboxen den Kaufdrang. Jeff Kaplan, der Chef-Entwickler von Overwatch, hat nun offiziell angekündigt, dass es dieses Jahr neben neuen Charakteren und Events auch neue Multiplayer-Maps geben wird.

Neue Multiplayer-Maps in Overwatch

Bis auf Eichenwalde, das zur gamescom 2016 gezeigt wurde, gab es in Overwatch bislang keine neuen Maps, die auch im Ranglisten-Modus zum Einsatz kommen. Diese sogenannten Standard-Karten werden dieses Jahr dafür umso stärker ergänzt: In den kommenden sieben Monaten sollen drei Multiplayer-Maps erscheinen.

Spieler haben bereits in den Spieldateien neue Sounds und Voicelines gefunden, die auf Karten in einer Unterwasser-Welt und im Weltraum hindeuten. Ob es wirklich in die neuen Ebenen gehen wird, muss sich zeigen. Blizzard kommentiert die Gerüchte um neue Inhalte bekanntlich nicht.

Offizielle Infos zu den neuen Overwatch-Inhalten könnten wir auf der E3 2017 sehen.

