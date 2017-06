Overkill's The Walking Dead - Release erneut verschoben

Wer sich auf Overkill's The Walking Dead freut, muss sich leider noch etwas gedulden, denn die Veröffentlichung des Titels wurde erneut verschoben. Was wir bisher wissen.

Über ein Jahr ist es her, dass Publisher Starbreeze Studios bekannt gab, dass Overkill's The Walking Dead nicht mehr im Jahr 2016 erscheinen werde, da es eine große Investition des koreanischen Publishers Smilegate möglich mache, das Spiel zu erweitern und dementsprechend noch ein wenig Zeit von Nöten sei. Zum damaligen Zeitpunkt wurde die zweite Jahreshälfte von 2017 als neuer Release-Zeitraum für den an die The Walking Dead-Comics angelehnten Titel angepeilt.

Offenbar war auch der neue Spielraum für die Entwicklungsarbeiten etwas knapp bemessen, denn Starbreeze meldete sich jetzt erneut zu Wort und gab bekannt, dass wohl erst Ende 2018 mit der Veröffentlichung des Ego-Shooters zu rechnen sei. Zu den Gründen äußerte sich das Team wie folgt:

„Wir haben zusammen mit den Entwicklern von Overkill's The Walking Dead entschieden, dass wir den Produktionsplan erweitern, damit der Titel sein volles Potential erreicht und wir unserer ursprünglichen Vision einen Schritt näherkommen. Wir setzen uns gemeinsam mit Skybound Entertainment dafür ein, eine unvergessliche Erfahrung für Fans auf der ganzen Welt zu veröffentlichen und diese in den kommenden Jahren mit hochqualitativen Inhalten zu erweitern.“

Hoher Wiederspielwert versprochen

Viel ist zu dem Titel bisher noch nicht bekannt, selbst die angestrebten Plattformen bleiben bisher offen. Aufgrund des hohen Aufwands und der vielen Investitionen lässt sich aber eine Veröffentlichung für PC, PlayStation 4 und Xbox One vermuten. Außerdem wurden uns im Vorfeld exklusive Charaktere und Geschichten versprochen, die einen hohen Wiederspielwert mit sich bringen sollen. Am 10. Mai findet zudem ein Twitch-Stream statt, in dem das Team über den Stand der Entwicklungsarbeiten sprechen wird. Wir halten euch auf jeden Fall über unsere Themenseite auf dem Laufenden!

