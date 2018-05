Outriders - Produziert Square Enix ein ganz neues Spiel?

Wenn alle Zeichen stimmen, könnte uns Square Enix womöglich auf der E3 2018 mit einer ganz neuen Marke überraschen. Beim europäischen Patent- und Markenamt wurde nun ein bisher unbekannter Eintrag aufgefunden.

Der großartige Publisher Square Enix, der in der Zukunft mit Spielen wie Kingdom Hearts III oder Final Fantasy VII Remake auftrumpfen möchte, könnte bereits eine neue IP in der Pipeline haben. Das geht nun aus einem Markenschutzeintrag hervor, der beim europäischen Patent- und Markenamt EUIPO (European Union Intellectual Property Office) vorgenommen wurde.

Final Fantasy 7 Remake Neue Kreation soll das Original übertreffen und Industrie prägen

Neue Marke Outriders?

Bei der Marke handelt es sich um Outriders, zu dem faktisch so noch nichts vorliegt. Wir gehen davon aus, dass es sich um eine ganz neue Marke handelt. Fragwürdig ist nur, ob der Eintrag nicht auch in Relation zum kommenden Titel The Avengers Project von Square Enix steht.

Der einzige Anhaltspunkt zeigt nämlich auf die gesichtslose Alienrasse namens "Outriders", die Fans des Marvel Cinematic Universe sicherlich kennen dürften. Als mögliches Entwicklerstudio kommt Peoplay Can Fly in Betracht, die erst kürzlich einen Vertrag mit Square Enix geschlossen haben.

Square Enix Partnerschaft mit Studio "People Can Fly" bestätigt

Wahrscheinlich werden wir erste Infos auf der Pressekonferenz von Square Enix erhalten, die während der E3 2018 in Los Angeles stattfindet. Hier werden wir neben Shadow of the Tomb Raider, Kingdom Hearts III, The Avengers Project oder Left Alive so oder so schon eine Menge Programm serviert bekommen.