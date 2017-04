Outlast 2 - Zehn Minuten Gameplay aus dem Spiel

Red Barrel hat via Polygon einen tiefergehenden Einblick in Outlast 2 gewährt. Innerhalb einer Preview gibt es jetzt zehn Minuten Gameplay-Material.

Vor einiger Zeit wurde die Demo zu Outlast 2 veröffentlicht. Seitdem ist es Gameplay-technisch relativ ruhig geworden um den Horrorschocker. Allzu lange werden sich die Spieler allerdings nicht mehr gedulden müssen, bis sie sich ins Abenteuer stürzen können. Am 25. April 2017 wird der nächste Gruselableger für die Xbox One, PlayStation 4 und den PC veröffentlicht.

Die Kollegen von Polygon haben jetzt ein neues Gameplay-Video veröffentlicht. Satte zehn Minuten Videomaterial gibt es nun zu sehen. Hierbei handelt es sich um Ausschnitte, die es so noch nicht zu sehen gab im Vorfeld. Der Spieler schlüpft innerhalb des Spiels in die Haut von Blake Langermann, der als Kameramann hiesige Mysterien aufdecken möchte. Er und seine Frau Lynn geraten in Gefahr, während sie auf dunkle Geheimnisse in der Wüste Arizonas stoßen.

Interessenten haben die Möglichkeit ein spezielles Bundle zu kaufen. Das "Outlast: Trinity"-Bundle beinhaltet auch den Titel Outlast, Outlast: Whistleblower sowie Outlast 2.

