Outlast 2 - Unser großes Horror-Quiz - wie viel weißt du?

Noch vor wenigen Tagen gab es den offiziellen Release-Trailer zu Outlast 2. Und schon heute haben wir das große Outlast-Quiz für euch, das euch das Fürchten lehren wird!

Am gestrigen Tage erschien der neue Trailer aus dem Hause Red Barrles zu Outlast 2. Damit feiert das Spiel nicht nur seinen morgigen Release, sondern bietet allen Interessenten vorab einen adäquaten Ersteindruck vom kommenden Horrorspektakel. Hier gelangt ihr zum Trailer:

Auch wir im Hause PlayMassive möchten die Veröffentlichung von Outlast 2 gebührend zelebrieren. Den Anfang macht unser großes Outlast-Quiz. Hier haben wir einige Momente aus Outlast und Outlast: Whistleblower Revue passieren lassen und für euch ein paar geeignete Fragen ermittelt.

Doch auch hier sei gewarnt, dass so ein Quiz nichts für schwache Nerven darstellt. Insbesondere dann, wenn wir an die Schrecken des Asylums zurückdenken und uns bewusst wird, auf was für einen Horror wir uns mit Outlast 2 einlassen werden. Wahrlich schaurig, wenn ihr euch dieser Aufgabe jedoch gewachsen fühlt, dann schaut auf jeden Fall rein!

Infos zu Outlast 2

