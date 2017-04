Outlast 2 - Menschliche Verdorbenheit im Trailer

Kurz vor dem Release von Outlast 2 nutzte Red Barrels jetzt die Möglichkeit, uns mit neuen Andeutungen und einem Trailer Lust auf den kommenden Horrorschocker zu machen.

Bald ist es so weit und Outlast 2 erscheint für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Bereits am Dienstag, den 25. April 2017, wird die Fortsetzung eines der wohl brutalsten Horrorschocker überhaupt veröffentlicht, diesmal allerdings mit einem anderen Setting.

Auf der Suche nach der Wahrheit

Unheimliche Nervenheilanstalten haben ausgedient, jetzt geht es in die freie Wildbahn! In Outlast 2 begleiten wir Lynn und Blake Langermann, zwei investigative Journalisten, die sich auf die Geschichten spezialisiert haben, an die sich sonst niemand herantraut. Bereit, jede Art von Risiko auf sich zu nehmen, folgen sie einer Reihe von Hinweisen auf die auf den ersten Blick unmöglich erscheinende Ermordung einer schwangeren Frau.

Viele Meilen von zu Hause entfernt, kommen sie in der Wüste Arizonas einem dunklen Geheimnis und einer Korruption auf die Spur, die so tiefgreifend ist, dass verrückt zu werden die einzig gesunde Reaktion zu sein scheint.

Outlast 2 soll uns in die Tiefen unseres Verstandes entführen und mit der Brutalität und Verdorbenheit konfrontieren, zu der uns die menschliche Natur, Verzweiflung und blinder Glauben treiben können.

Unheimlicher Trailer erschienen

Kurz vor Release nutzte Red Barrels jetzt die Möglichkeit, uns nicht nur mit den oben genannten Informationen weiter anzuheizen, sondern auch mit einem Trailer noch einmal richtig Eindruck zu hinterlassen. Mysteriöse Verfolger, aufgespießte Köpfe und blutige Duschen dürften dabei jedoch nur der Anfang sein, denn der Titel ist nicht ohne Grund erst ab 18 erhältlich. Ihr wollt euch selbst ein Urteil bilden? Dann seht euch den Trailer in unserer Video-Rubrik an:

