Was Horrorfans seit Jahren mit einem Augenzwinkern fordern, dürfte nun Wirklichkeit werden: Red Barrels startete jüngst ein Kickstarter-Projekt, um als Vorbereitung auf Outlast 2 Windeln für den ängstlichen Gamer herzustellen - damit euer großes Geschäft nicht zu einem großen Problem wird!

Mit einem abstrusen Kickstarter-Projekt schaffen es die Mannen von Red Barrels derzeit mal wieder, alle Aufmerksamkeit auf sich und Outlast 2 zu lenken. „You shat, we listened“ liest es sich in der Kickstarter-Beschreibung, in welcher der Entwickler die „Begleitwindel“ für den Horrortitel anpreist. Als Reaktion auf die vielen Journalisten und Let's Player, die sich beim Spielen des ersten Teils beinahe in die Hose gemacht hatten, folgt nun die Windel für Gamer, die Red Barrels liebevoll Underscares nennt. Den entsprechenden Trailer zum Projekt haben wir euch unterhalb dieser Meldung eingebunden.

Damit euer großes Geschäft nicht zu einem großen Problem wird, bittet der Entwickler mit einer Portion Humor auf Kickstarter derzeit um 40.000 Kanadische Dollar. Für eure Unterstützung erhaltet ihr nicht nur einen Outlast 2 Steam-Key, sondern auch ein Paar der lebens-, äh hosenrettenden Windeln – je nach Spendenhöhe in unterschiedlich luxuriöser Ausführung.

Nachtlicht und Getränkehalterung für ein komfortables Gaming-Erlebnis

So bringt die Luxus-Edition noch ein Nachtlicht und eine Getränkehalterung mit sich – zum rehydrierenden Nachfüllen, wie wir vermuten. Keine Sorge: Habt ihr nicht so viel Geld, um dieses pressierende Projekt zu unterstützen, könnt ihr immer noch die Do it yourself-Underscares erwerben, deren Anleitung ihr als PDF erhaltet.

Red Barrels besteht übrigens darauf, dass es sich hierbei um ein reales Produkt handelt und das Geld nicht in die Produktion von Outlast 2 fließen wird. Und doch haben wir es irgendwie im Urin, dass die meisten Spenden wohl eher aus Neugier, was denn da eines Tages wirklich ins Haus flattern wird, als aus tatsächlichem Glauben an eine entsprechende Umsetzung zusammenkommen werden. Wir halten euch auf jeden Fall über unsere Themenseite auf dem Laufenden!

