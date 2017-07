Origin - Battlefield 1 und Titanfall 2 bald bei EA Access

Mit Battlefield 1 und Titanfall 2 erweitert Electronic Arts demnächst das Portfolio ihres Abo-Dienstes EA Access. Dadurch lassen sich die Spiele dann ohne weitere Kosten herunterladen und spielen.

Mit EA Access veröffentlichte Electronic Arts vor einigen Jahre ihren eigenen Abonnement-Dienst, der es für eine Gebühr erlaubt, einige Spiele aus dem EA-Portfolio herunterzuladen und diese dann ohne weitere Kosten zu spielen. Der Service läuft aktuell auf der Xbox One und auf dem PC als Origin Access - Sony weigerte sich den Dienst auch auf der PlayStation 4 zuzulassen.

Riesiges Angebot

Schon jetzt ist die Anzahl an Spielen wirklich groß und wie nun mitgeteilt wurde, wird diese auch stetig steigen. So sollen bald der 1. Weltkriegs-Shooter Battlefield 1 und der rasante Mech-Shooter Titanfall 2 zu dem Dienst stoßen. Battlefield 1 wird von DICE weiterentwickelt und erhält im Rahmen von kostenpflichtigen DLCs, neue Karten und Waffen. Diese müssten logischerweise zusätzlich erworben werden. Bei Titanfall 2 sieht es hingegen noch besser aus, denn der Titel verzichtet komplett auf einen Season Pass und bekommt von Zeit zu Zeit immer wieder neue Karten und Ausrüstungsteile spendiert - und zwar kostenlos. Für Titanfall 2 würde sich der Service also besonders lohnen.

Die beiden Shooter erschienen recht nah beieinander zum Ende des vergangenen Jahres und erreichten bei den Spielern und der Fachpresse sehr positive Kritiken. Beide Titel erreichen bei Metacritic eine Wertung im hohen 80er-Bereich. Auch für Nicht-Shooter-Fans soll zukünftig weiterhin einiges an Games geboten werden: So sollen wie üblich Testversionen der neuen Sportspiele vor der offiziellen Veröffentlichung bei EA Access zu finden sein und damit einen früheren Start für Abonnenten erlauben. Der Preis für EA Access liegt aktuell bei monatlich 3,99€ oder jährlich bei 24,99€.

