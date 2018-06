One Piece - Eiichiro Oda zeichnet Monkey D. Ruffy als Opa

Nicht nur die One Piece-Fans haben einige Fragen im Kopf, was die Charaktere betrifft. Auch Eiichiro Oda hat sich gefragt, wie Monkey D. Ruffy wohl als älterer Herr oder Opa aussehen würde. Nun gibt es die Antwort!

Monkey D. Ruffy aus One Piece hat die Herzen aller Manga- und Animefans erobert. Wir kennen ihn in verschiedenen Kluften und über die Jahre hat sich sein Äußeres durchaus weiterentwickelt. Insbesondere die große Wende nach dem zweijährigen Training sollte äußerlich nicht an ihm vorüberschreiten. Im Post-War Arc mit Puma D. Ace und Sabo konnten wir ihn sogar als jungen Bub bestaunen. Und er war ein richtiger Frechdachs!

Ruffy und Ace in älteren Jahren?

Doch eines haben wir bisher noch nicht sehen dürfen: Wie würde der Knabe Ruffy eigentlich als älterer Herr oder gar als Großvater ausschauen? Bislang gab es noch keine offiziellen Bilder aus dieser Lebensspanne, doch das sollte sich nun ändern.

One Piece So sieht es beim Erfinder Eiichiro Oda zu Hause aus

Eiichiro Oda hat kürzlich eine Zeichnung angefertigt, die Ruffy im Alter von 40 und 60 Jahren aufzeigt. Hier spielt er mit dem Gedanken: "Was wäre, wenn?"

Dabei gibt es jeweils ein "Schlechtes Ende" der beiden Charaktere. Puma D. Ace ist in dieser Zeichnung nämlich auch aufgeführt, was wir inhaltlich einfach mal so dahingestellt lassen. Die Charakterdesigns sind auf jeden Fall sehenswert. Ruffy macht als Opa eine gute Figur!