One Piece World Seeker - Open-World-Abenteuer könnte bestes Anime-Game aller Zeiten werden

Die Mannen von Bandai Namco haben jüngst ein neues One Piece-Spiel namens One Piece World Seeker angekündigt und es soll die größte Manga- und Anime-Umsetzung aller Zeiten werden.

Das Franchise von One Piece besteht nunmehr schon über 20 Jahre. Passend zum Jubiläum gibt es ein Schmankerl für alle Fans der Strohhutbande. In der Vergangenheit gab es schon die eine oder andere Manga- und Anime-Adaption, die wir in unserer Gaming-Landschaft begrüßen durften. Doch nun soll ein weiterer Titel folgen und er verspricht Großes. Die Entwickler von Ganbarion, die sich beispielsweise für One Piece: Unlimited World RED verantwortlich zeigen, wurden mit einer neuen Aufgabe betraut.

Mit One Piece World Seeker wurde kürzlich ein neues Open-World-Abenteuer von Bandai Namco angekündigt. Auch wenn es bisher noch nicht allzu viele Informationen gibt, versprechen die ersten Screenshots Großes und geben einen kleinen Einblick in das kommende One Piece-Erlebnis.

Hier geht es zur japanischen Webseite von One Piece World Seeker!

Ihr werdet abermals in die Haut von Ruffy schlüpfen und dürft "eine Welt mit nahtloser Action und offener Umgebung erkunden". Wie Bandai zu verstehen gab, soll es sich hierbei um das größte One Piece-Spiel handeln, das bisher produziert wurde. Wir dürfen uns also auf eine riesige Insel freuen, die es in alter Open-World-Manier zu erkunden gilt. Zudem warten altgewohnte Kämpfe mit Ruffys beliebten Attacken und eine zauberhafte Anime-Grafik, die sehr modern und detailreich in ihrer Aufmachung wirkt. Der Titel soll übrigens für die PlayStation 4, Xbox One und den PC im Jahre 2018 erscheinen. Nachfolgend haben wir alle Bilder in der Galerie für euch eingebunden.