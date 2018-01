One Piece World Seeker - Neue Screenshots zeigen die Insel, Piraten und Marine

Es gibt neue Bilder zu One Piece: World Seeker, die erst kürzlich von Bandai Namco herausgegeben wurden. Zu sehen sind diverse Eindrücke von der Open-World-Insel.

Erst vor kurzem berichteten wir über One Piece: World Seeker, das großes Potenzial hat und verspricht, das beste One Piece-Spiel aller Zeiten zu werden. Entsprechend ambitioniert zeigen sich die Entwickler Bandai Namcos und Ganbarion bei ihrer Produktion.

One Piece World Seeker Open-World-Abenteuer könnte bestes Anime-Game aller Zeiten werden

So dürfen wir in World Seeker erstmals mit Ruffy in einer anmutigen Open-World umhertollen und den Kampf mit etwaigen Piraten und Marinesoldaten aufnehmen.

Neue Screenshots von World Seeker

Nun haben die Entwickler ein ganzes Bundle an neuen Screenshots veröffentlicht. Insgesamt gibt es zwölf neue Bilder. Zu sehen sind unter anderem einige Attacken vom Strohhutpiraten Monkey D. Ruffy. Doch auch die Teile einer Marineanlage sind zu sehen. Ebenfalls ins Auge gestochen sind die unbekannten Piraten und das zugehörige Schiff. Alle neuen Bilder findet ihr hier:

Hier geht es zur Galerie!

One Piece: World Seeker soll in Japan ausschließlich für die PlayStation 4 erscheinen. Hierzulande ist ein Release für die Xbox One und den PC ebenfalls im Gespräch. Der Titel erscheint noch in diesem Jahr.