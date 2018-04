One Piece Grand Cruise - Release-Termin für den europäischen Markt bekannt

One Piece Grand Cruise ist das erste VR-Spiel mit den Strohhutpiraten für die PlayStation 4. Jüngst hat Bandai Namco den offiziellen Release-Termin für den Westen bekanntgegeben. Das Spiel erscheint bereits nächsten Monat.

Vor einiger Zeit haben wir erstmals über One Piece Grand Cruise berichtet. Bandai Namco plant tatsächlich eine VR-Experience für One Piece-Fans zu schaffen. Ein Anime-Spiel in der virtuellen Realität, das euch an die Seite der Strohhutpiraten stellt.

Die "Pirate Experience Action" soll unter anderem mit Seeschlachten glänzen, in denen ihr beispielsweise gegen einen Kraken kämpft. Zudem dürft ihr an Bord mit der Crew sprechen, indem ihr beispielsweise Namis oder Choppers Zimmer aufsucht und einen kleinen Dialog startet. Ein Training mit Zorro steht ebenfalls auf der Agenda. Insgesamt dürften die Aufgaben recht unterschiedlich ausfallen.

Release-Termin für Europa

Was die VR-Erfahrung am Ende zu bieten hat, müssen wir noch bis zum Release abwarten. Allerdings hat der Publisher Bandai Namco nun ein offizielles Datum für den Release bekanntgegeben. Das VR-Spiel erscheint am 22. Mai 2018 für die PlayStation VR, ihr benötigt demnach eine PS4.

