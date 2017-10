One Piece Grand Cruise - Neues Spiel für die PlayStation VR angekündigt

Mit One Piece Grand Cruise erscheint 2018 ein neues Spiel der Marke One Piece. Das besondere an dem Titel ist die Tatsache, dass es sich hierbei um ein Spiel für die Virtual Reality-Hardware PlayStation VR handelt.

Die PlayStation VR wird bald um eine neue Anime-Adaption reicher. Die Rede ist von One Piece: Grand Cruise, ein One Piece-Spiel in der virtuellen Realität. Noch sind nicht allzu viele Informationen zu dem Titel bekannt.

Die wenigen Infos beschränken sich auf die Tatsache, dass der Titel irgendwann im kommenden Jahr erscheinen soll. Der Zeitraum wurde jetzt zumindest für den japanischen Markt vom Jump-Magazin bestätigt. Bandai Namco schreibt dazu:

"Ein Piratenleben ist aufregend und gefährlich. Begebe dich auf eine Reise durch die Weiten des Ozeans, gemeinsam mit den Strohhutpiraten."

Neuartige "Pirate Experience Action"

Laut Entwickler handle es sich hierbei um eine "Pirate Experience Action", die euch an Seeschlachten teilnehmen lässt. Beispielsweise werdet ihr hier in ein Gefecht mit einer Krake geworfen.

Es wird außerdem diverse Dialoge geben. In den einzelnen Sequenzen werdet ihr euch unter anderem bei Nami im Zimmer befinden und mit ihr einen Plausch abhalten. Zudem soll ein Besuch in Choppers Zimmer anstehen sowie ein Training mit dem Schwertmeister Zoro. Noch gibt es keine konkreten Details, ob der VR-Titel auch hierzulande erscheint. Wenn es diesbezüglich Neuigkeiten gibt, halten wir euch auf dem Laufenden.

Infos zu One Piece Grand Cruise