Oculus Rift - VR-Brille verringert Abstand zu HTC Vive auf Steam

Steam hat eine aktuelle Datenerfassung in Bezug auf die verwendete Hard- & Software veröffentlicht. Hieraus geht hervor, dass die Oculus Rift mit rasanten Zügen in Richtung HTC Vive sprintet. Möglicherweise könnte das VR-Headset bald beliebter sein, als die VR-Einheit der HTC-Konkurrenz.

Scheinbar läuft es derzeit ganz gut für Oculus VR, denn das VR-Headset Oculus Rift holt ein paar Meter auf, sodass das Produkt annäherungsweise an die HTC Vive herankommt. Zumindest wenn es nach einer aktuellen Datenerfassung geht, die jüngst von Steam veröffentlicht wurde.

Das Headset konnte satte 8.1% gut machen, was im Vergleich zu den vorangegangenen Monaten ein sehr großer Schritt ist. Momentan spielen insgesamt rund 43.8% User mit einer Oculus Rift, während die HTC Vive mit 52.3% an aktiven Usern daherkommt und somit immer noch vor der Konkurrenz liegt. Die Vive hat jedoch um 7.7% verloren und so scheint es nur eine Frage der Zeit, bis die Brille aus dem Hause Oculus den entscheidenden Meter gewinnt.

Erfolgreiche Sommeraktion

Dies könnte durchaus den Preisreduzierungen zu verdanken sein, die sich innerhalb eines kurzen Zeitraums abgespielt haben. So wurde die Oculus Rift zweimal reduziert. Effektiv wird auch die limitierte Sommeraktion geholfen haben, die jedoch bereits beendet ist. Hier gab es die Brille für billige 450 Euro im Angebot.

Nun ist das Angebot allerdings beendet und der Preis wieder angestiegen. Der aktuelle Preis liegt demnach bei 589 Euro. Der derzeitige Preis der HTC Vive liegt im Vergleich bei 699 Euro.

