Oculus Rift - Touch-Bundle auf 399 Dollar gesenkt

Die Oculus Rift ist zusammen mit der Bewegungssteuerung Oculus Touch für nur 399 Dollar im Angebot. Der Preis wurde auch in Deutschland auf 449 Euro gesenkt. Im Bundle dabei sind zudem sieben VR-Spiele.

Fast zwei Jahre nach Launch der Oculus Rift geht der Preis erstmals zusammen mit den kürzlich veröffentlichten Oculus Touch-Bewegungscontrollern unter die Preis-Marke von 400 US-Dollar. Auch in Deutschland ist das Angebot mit 449 Euro deutlich günstiger als sonst.

Oculus Rift mit Bewegungssteuerung Touch

Hersteller Oculus VR versucht so offensichtlich, die Plattform und Virtual Reality an sich deutlich aggressiver zu verbreiten. Entwickler zweifeln derzeit, ob sich die Investion in PC-Spiele mit VR-Modus überhaupt noch lohnen, nachdem die Oculus Rift und die HTC Vive nicht wie erwartet verkauft wurde.

Das Angebot der Oculus Rift mit Oculus Touch Bundle ist unter anderem auf Amazon.de zu haben. Mit dabei sind die sieben Spiele Medium, Quill, Dead and Buried, Robo Recall, Toybox, Luckys Tale und Dragon Front.

