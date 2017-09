Oculus Rift - Brettspiel Catan erhält eine VR-Umsetzung

Das beliebte Brettspiel erhält noch in diesem Jahr eine VR-Umsetzung. Der Klassiker unter den Spielen soll demnach für Oculus Rift und Samsung Gear VR erscheinen.

Es gibt wohl kaum ein anderes Brettspiel, das ein so globales Phänomen wie Catan darstellt. Das Spiel erschien 1995 in Deutschland unter dem Namen Die Siedler von Catan und erhielt eine große Anzahl an Fortsetzungen und Abwandlungen. Im Zuge der nicht minder werdenden Beliebtheit rund um den Planeten entschied man sich vor wenigen Jahren für die weltweite Umbenennung in Catan, um global den selben Namen zu haben.

"Hey, das ist ja Catan!"

Es folgten im Laufe der Jahre unterschiedlichste Umsetzungen für den PC, Handhelds und Mobiltelefone. Durch die Entwicklungen der letzten Jahre erscheint der neueste Schritt also nur logisch: Noch in diesem Jahr wird Catan VR erscheinen, das euch das Brettspiel auch in der Virtuellen Realität zugänglich machen wird. Dafür schloss man sich mit dem VR-Studio Experiment 7 zusammen, die sich auf die Entwicklung von Strategiespielen für die Virtuelle Realität spezialisiert haben.

Im Ankündigungsteaser sieht man den Schöpfer des Spiels, Klaus Teuber, wie er kurz über die Geschichte und seine Bindung zum Spiel spricht. Kurz darauf stößt sein Sohn Benjamin Teuber dazu, der seinem Vater das neue Catan VR präsentiert. Aus dem Teaser geht noch nicht völlig hervor, wie das Spiel schlussendlich aussehen und wie man in die Welt von Catan abtauchen wird. Interessant erscheint der Schritt allemal - besonders wenn man bedenkt, dass sich so über viele Kilometer möglicherweise das Spiel mit den Freunden und der Familie spielen ließe, als säße man gemeinsam am Tisch. Einen solchen Schritt versuchte schon das Spiel Tabletop Simulator, das via Steam erschienen ist und mithifle des Steam Workshops die Implementierung verschiedenster Spiele erlaubte.

Catan VR soll zu Weihnachten für die Oculus Rift und Samsung Gear VR veröffentlicht werden.

