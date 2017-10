Oculus Go - Neues VR-Headset ohne Kabel für unterwegs

Oculus VR hat ein neues VR-Headset in der Pipeline. Es handelt sich um ein VR-Gerät für unterwegs. Die Oculus Go dürfte sich auf ähnliche Anwendungsbereiche beziehen wie das Samsung Gear VR.

Erst kürzlich haben wir über die aktuelle Oculus Rift berichtet, die sich derzeit in einem Preiskampf mit der Konkurrenz befindet. Diesbezüglich dürfren die Endverbraucher einen drastischen Preissturz erwarten:

Doch nun gibt es zudem eine neue Entwicklung aus dem Hause Oculus VR. Die Oculus Go wurde kürzlich vorgestellt und soll auch ohne den Anschluss an einen Computer funktionieren. Die Tracking-Sensoren, die normalerweise gebraucht werden, um die Brille in einem Raum entsprechend ihrer Lage einzuordnen, fallen hier ebenfalls weg.

Hardware: Oculus Go

Die Bildschirme der Oculus Go werden sich nicht auf die OLED-Technologie der Oculus Rift beziehen, sondern auf LCD-Basis funktionieren. Dadurch möchten die Hersteller weniger auffällige Pixel-Gitter im Bild gewährleisten. Die Fresnel-Linsen sollen zudem ein Upgrade im Vergleich zu den Linsen der Oculus Rift darstellen.

Ähnlich wie bei der Oculus Rift gibt es hier eingebaute Kopfhörer, die für einen 3D-Sound sorgen. Falls ihr über eigene Kopfhörer verfügt, können diese alternativ über einen externen Anschluss angeklemmt werden.

Die Oculus Go lässt sich wohl am besten mit dem Samsung Gear VR vergleichen und der Anwendungsbereich wird demnach ähnlich für Smartphones vorgesehen sein. Die Qualität dürfte insgesamt zu wünschen übrig lassen, allerdings gibt es noch keine genauen Details zur Power des Gerätes. Unterhalb der News haben wir ein Vorstellungsvideo eingebunden.

Seitenauswahl