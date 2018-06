Octopath Traveler - Neue Demo erscheint in wenigen Tagen

Nintendo hat während der diesjährigen Nintendo E3 Direct einen neuen Trailer veröffentlicht, der Ocotopath Traveler von seiner besten Seite zeigt. Falls ihr die erste Demo im Nintendo eShop schon heruntergeladen und durchsuchtet habt, dann gibt es jetzt Nachschub! Am 14. Juni 2018 erscheint eine weitere Demo, die ihr kostenlos im eShop herunterladen könnt. Hier gibt es weitere Eindrücke zu den unterschiedlichen Helden. Und das Schöne ist, dass ihr euren Spielstand sogar am Ende in die Vollversion übertragen könnt!

Mit Octopath Traveler erwartet uns ein neues RPG von Square Enix, das mit einer Mischung aus CG, Pixelgrafik und weiteren Details daherkommt, um am Ende den HD-2D-Stil zu präsentieren. Inhaltlich dürfen wir an der Seite von acht Protagonisten eine einzigartige Reise antreten.