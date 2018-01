NVIDIA - GeForce Experience: Freestyle bringt Filter wie bei Instagram

Das Programm GeForce Experience erhält ein Update. Mit dem sogenannten Freestyle-Feature werdet ihr eure Spiele in Zukunft mit einem entsprechenden Farbfilter zocken können.

Die Kollegen von Nvidia sind stetig dran, die Software rund um GeForce Experience zu verbessern, die mittlerweile so gut wie jeder installiert haben dürfte, der über eine Grafikkarte mit Nvidia-Chipsatz verfügt. Hier könnt ihr beispielsweise euren Treiber aktuell halten, eure Spiele optimieren oder sogar Gameplay aufzeichnen.

Mittlerweile verfügt GeForce Experience also über viele Features. Und es wird scheinbar auch nicht weniger. Erst kürzlich wurde ein neues Freestyle-Feature angekündigt. Hiermit könnt ihr einen von 15 Bildfiltern (und 38 Einstellungsmöglichkeiten) auswählen, den ihr im Anschluss über euer aktives Spiel legen könnt. Es erinnert ein wenig an jene Filter, die ihr sicherlich bereits von Instagram und Co. kennt.

Unter den Filtern befinden sich Klassiker wie "Schwarz und Weiß" oder ein Sepia-Filter. Doch auch exotische Filter sind gegeben, die euer Bild anpassen und ein gänzlich neues Spielgefühl vermitteln kölnnten. In der Betaphase sollen bis zu 100 Spiele mit dem neuen Freestyle-Feature kompatibel sein.

GeForce Experience Freestyle

Folgende Filter stehen zur Auswahl:

Black and White

Retro

Sepia

Color

Half Tone

Vignette

Colorblind

Mood

Depth of Field

Contrast

Night Mode

Special FX

Details

Exposure

Adjustments

Außerdem verfügt Freestyle über einen entsprechenden Modus für Farbenblinde, neben einem aktiven Nachtmodus. Das neue Feature steht ab heute, dem 9. Januar 2018, zur Verfügung und wird in einem Update von GeForce Experience (Version 3.12 und Game Ready-Treiber 390) enthalten sein.

