Die Scherze auf Kosten von No Man's Sky hören nicht auf und erreichen jetzt einen neuen Höhepunkt. Ein Browserspiel wird als offizieller Nachfolger betitelt und macht sich über die Marke lustig.

Zu Zeiten der E3 und den ersten Trailern war No Man's Sky das wohl am meisten gehypteste Spiel auf dem Markt. Die Erwartungen waren gigantisch und wurden gleichermaßen niedergeschmettert, als der Titel dann endlich auf den Markt kam. Kein Multiplayer, keine Abwechslung, kein Spaß. So lautete die am meisten verwendete Kritik und stellte den Titel sehr schnell sehr schlecht dar. Die Spitze des Eisberges wurde aber jetzt mit diesem Browsergame erreicht.

Hello Games: "No Man's Sky war ein Fehler!"

Das Minispiel hört auf den Namen No Man's Sky 2 und nutzt sogar das offizielle Logo des ersten Teils. Ziel ist es, mit eurem Flugzeug so weit wie möglich zu kommen und den Meteroiten auszuweichen. Dabei steigt der Schwierigkeitsgrad von Level zu Level und man bewegt sich immer schneller. Der Grafikstil ist sehr schlicht und zugegebenermaßen sehr gut und stimmig umgesetzt.

News: Sony sieht keine Fehler ein

Das Gameplay ist klar an No Man's Sky angelehnt, dem man nachsagt, nur durch die Galaxy zu fliegen und Meteroiden auszuweichen. Wirklich lange wird das Browsergame übrigens nicht unter diesem Namen verfügbar sein, da der Titel eine Marke darstellt und natürlich geschützt ist.

Wer sich an unseren Rekord von Level 8 ausprobieren will, kann HIER sofort loslegen.

