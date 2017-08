No Man's Sky - Update-Sale: Spiel wird stark reduziert

Entwickler Hello Games feiert das neue No Man's Sky Update mit einem großen Sale. Spart bis zu 78 Prozent beim Kauf des Spiels für PlayStation 4 und PC. Das Angebot gilt nur für sehr kurze Zeit!

Mit dem jüngsten Update zu No Man's Sky erfüllte Entwickler Hello Games die Wünsche vieler Spieler. Version 1.3 führte eine 30 Stunden lange neue Story, erste Multiplayer-Elemente und zahlreiche frische Gameplay-Features ein.

Atlas Rises, so der Name des neuesten Updates, kommt bei den Spielern überaus gut an. Zur Feier des Tages hat Hello Games für sein Exploration-Adventure einen großen Sale gestartet und den Titel knallhart reduziert.

Nur für kurze Zeit spart ihr bis zu 78 Prozent beim Kauf des Titels für PlayStation 4 und PC. Hier könnt ihr No Man's Sky kaufen:

Seitenauswahl

Infos zu No Man's Sky

No Man's Sky - Rund eine Million Spieler im Winter laut Murray Innerhalb eines erst jetzt veröffentlichten Interviews mit Sean Murry von der Game Developers Conference 2017, hat der Studio-Chef von Hello Games verraten, dass No Man's Sky im Winter ...