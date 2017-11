No Man's Sky - Spieler baut in der gesamten Galaxis Fast-Food-Läden

Stellt euch vor ihr fliegt in No Man's Sky plötzlich an einer Fast-Food-Filiale von McDonalds, Pizza Hut, Kentucky Fried Chicken oder Co. vorbei. Ein YouTuber hat sich die Versorgung der gesamten Galaxis zur Aufgabe gemacht und überall entsprechende Gebäude errichtet - ein eher kurioses Vorhaben.