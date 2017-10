No Man's Sky - Patch 1.38 veröffentlicht - Vorbereitung auf Update 1.40 mit neuen Features?

No Man's Sky-Spieler dürfen sich über ein weiteres Update freuen, das sich diverser Fehler annimmt, aber auch zahlreiche Verbesserungen mit sich bringt. Anscheinend arbeiten die Entwickler von Hello Games bereits auf das kommende Update 1.40 hin, das neue Features mit sich bringen könnte.

Vor rund zwei Wochen haben die Mannen von Entwickler Hello Games das letzte Update zu dem Weltraum-Abenteuer No Man's Sky veröffentlicht und unter anderem ein neues Steuerungsschema für das Raumschiff integriert.

Hello Games veröffentlicht Patch 1.38

Nun steht mit Patch 1.38 inzwischen ein weiteres Update zur Verfügung, das beispielshalber ein neues Speichersystem mit im Gepäck hat. Solltet ihr bereits eigene Speicherstände besitzen, so sollen diese laut der Entwickler ohne Probleme in das neue System integriert werden. So gibt es nun zwei Sub-Slots für jeden Speicherstand: Einen Slot für automatisches Speichern und einen für manuell gespeicherte Spielstände. Wählt ihr einen leeren Steckplatz aus, wird ein neues Spiel gestartet, sodass ihr anschließend den Spielmodus auswählen könnt.

Patch 1.38 bringt weiterhin zahlreiche Verbesserungen und Bugfixes mit sich. Solltet ihr beispielshalber mit dem Economy-Scanner keinen Außenposten gefunden haben, erhaltet ihr eine entsprechende neue Fehlermeldung. Alle Änderungen und Verbesserungen findet ihr innerhalb der Patch Logs auf der offiziellen Webseite zu No Man's Sky.

Da das aktuelle Update mit recht umfangreichen Patch Notes ausgestattet ist, kann davon ausgegangen werden, dass die Entwickler bereits auf das Update 1.40 hinarbeiten, das neue Features mit sich bringen könnte. Schließlich haben bereits die Updates 1.10, 1.20 sowie 1.30 neue Funktionen und Inhalte mit sich gebracht.

