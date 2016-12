Noch in dieser Woche soll laut Entwickler Hello Games ein neues Update zu dem Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky veröffentlicht werden, das die Basis für viele weitere Updates darstellen wird.

Wie steht es eigentlich um das Weltraum-Erkundungsspiel No Man's Sky? In letzter Zeit ist es, nach viel Kritik, ein wenig ruhiger um den Titel aus dem Hause Hello Games geworden.

Nun haben sich die Entwickler auf der offiziellen Webseite wieder zu Wort gemeldet und verlauten lassen, dass noch in dieser Woche ein neues Update mit dem Titel "The Foundation" veröffentlicht werden soll. Das Update soll dabei das Fundament für das Bauen von Basen im Spiel legen und zudem einige weitere Features vorbereiten, die in nächster Zeit folgen werden.

Ruhig sei es in letzter Zeit deswegen gewesen, weil sich das Entwicklerteam zusammengesetzt habe, um Feedback zu sammeln und an weiteren Verbesserungen zu No Man's Sky zu arbeiten. Das Team stehe noch immer geschlossen hinter dem Projekt und sei mit viel Herzblut bei der Sache. Man habe eine weite und lange Reise geplant, wobei das "Foundation-Update" der erste Schritt in diese Richtung sei.

"In the nine weeks since then our small team has been hard at work on development, testing and certification for the Foundation Update. It won’t be our biggest update, but it is the start of something."

Dass die Entwickler angekündigt haben, dass das Update noch in dieser Woche erscheinen soll, bleiben im Grunde nur noch zwei Tage über. Detaillierte Patchnotes sollen in Kürze veröffentlicht werden.

