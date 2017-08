No Man's Sky - Neues Update Atlas Rises erscheint bald

Mit Informationen zum neuen Update und einigen emotionalen Worten hat sich Hello Games an die Spieler gewendet und ihnen versichert, hart am Spiel zu arbeiten.

Die Entwickler von No Man's Sky haben sich mit einer E-Mail an alle Spieler gewendet, die an Walking Titan, dem Alternative Reality Game, teilgenommen haben. Dort haben sie versichert, dass trotz viel Aufregung und einem intensiven, wie auch emotionalen Jahr nie aufgehört wurde, den Spielern zuzuhören.

Sie haben im letzten Jahr hart an kostenlosen Updates gearbeitet, damit das Spiel Stück für Stück besser wird und neue Inhalte für die Spieler bietet. Atlas Rises, das Update 1.3, wird noch in dieser Woche kostenfrei erhältlich sein.

Atlas Rises soll laut den Entwicklern Schnellreisepunkte in das Spiel bringen, um einige Orte per Mausklick bereisbar zu machen und die zentrale Geschichte von No Man's Sky zu verbessern. Um die Schnellreise nutzen zu können, werden Portale verwendet, die an Sternentore erinnern. Die offiziellen Patchnotes sollen erst kurz vor dem Erscheinen des Updates veröffentlicht werden.

