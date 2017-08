No Man's Sky - Kleinerer Patch behebt einige Fehler vom Atlas Rises-Update

Nach dem umfangreichen "Atlas Rises"-Update in der vergangenen Woche, haben die Mannen von Hello Games nun einen weiteren Patch veröffentlicht, der einige Fehler beheben soll, die sich eingeschlichen haben.

Der Weltraumtitel No Man's Sky ist ganz sicher nicht tot, wie es viele Spieler bereits vor Monaten prognostiziert haben. Noch immer erscheinen umfangreiche Updates, die zahlreiche Neuerungen und damit vor allem deutlich mehr Möglichkeiten mit ins Spiel bringen.

Das "Atlas Rises"-Update ist da

Am vergangenen Freitag hat Entwickler Hello Games schließlich das riesige "Atlas Rises"-Update veröffentlicht, das unzählige neue Inhalte mit sich bringt. So darf sich unter anderem auf eine 30-stündige Kampagne, ein Schnellreise-System, prozedural generierte Missionen sowie einen limitierten Multiplayer gefreut werden. Selbstverständlich schleichen sich mit einem solch großen Update auch kleinere Fehler mit hinein, die nun ein weiterer Patch ausmerzt, der das Spiel auf die Version 1.31 anhebt und ab sofort verfügbar ist.

Die Mannen von Hello Games haben einige Abstürze behoben, die unter bestimmten Umständen auftreten konnten.

Es wurde ein Fehler behoben, der bei einigen Spielern zum Absturz geführt hatte, wenn sie die Galaxiekarte betreten, während sie zu viele Wegpunkte aktiv haben.

Es wurde ein Absturz behoben, den einige Spieler erleben, wenn sie bestimmte Technologie anpinnen.

Es wurde ein Absturz behoben. der auftritt, wenn Spieler mit besonders langen Spieldurchgängen versuchen das Spiel zu speichern.

Es wurde ein Fehler behoben, der manchmal darin resultierte, dass Gilden-Missionen nicht korrekt belohnt werden.

Obwohl sich die Community hinter No Man's Sky bei der Veröffentlichung in zwei Lager spaltete und vielerlei Punkte wie versprochene aber fehlende Inhalte kritisierte, ist die allgemeine Stimmung mittlerweile ins Positive umgeschlagen. Anscheinend haben es die Entwickler geschafft mit dem aktuellen Patch die Spieler wieder auf ihre Seite zu holen und mit den neuen Inhalten genau das zu bieten, was bereits im Vorfeld der Veröffentlichung versprochen worden ist.

