No Man's Sky - Größte Aktualisierung bringt Koop-Modus, Termin bekannt

Hello Games-Gründer Sean Murray hat offiziell den Termin für die Xbox One-Version zu No Man's Sky bekannt gegeben. Zeitgleich wird außerdem das riesige Next-Update für alle drei Plattformen erscheinen. Damit wird unter anderem ein umfangreicher Multiplayer-Modus in den Titel integriert.

Es war bereits klar, dass Xbox-Besitzer im Sommer ebenfalls fremde Planeten in dem Weltraumspiel No Man's Sky entdecken werden können. Einen offiziellen Release-Termin gab es bislang allerdings nicht. Genau dies haben die Verantwortlichen nun nachgeholt und mitgeteilt, dass die Xbox One-Version gemeinsam mit dem bisher umfangreichsten Update am 24. Juli 2018 erscheinen und eine 4K-Auflösung sowie HDR-Unterstützung mit sich bringen wird.

Next-Update bringt Koop-Modus

Das Netx-Update wird zudem auch für PS4 sowie PC veröffentlicht und hat unter anderem einen umfangreichen Multiplayer-Modus im Gepäck. Dadurch könnt ihr ab Juli gemeinsam mit Freunden das Universum erkunden und zufällige Reisende treffen. Ihr könnt Freunden helfen, am Leben zu bleiben, oder andere Überlebende berauben. Kleine Unterstände oder komplexe Kolonien können von allen Spielern genutzt werden. Außerdem ist es möglich im Weltraum epische Schlachten mit Freunden und Feinden zu bestreiten.

Laut der Entwickler von Hello Games habe man in den vergangenen Monaten viel Zeit in den Multiplayer-Modus investiert und diesen auf Herz und Nieren getestet. Dadurch habe sich der Titel zu einer neuen Erfahrung entwickelt, die Spieler genießen werden.

"Das war immer das Potenzial, von dem ich glaube, dass es jeder sehen konnte. Es war harte Arbeit, aber dank dem Team und der Community sind wir froh, dass wir es endlich umsetzen können", so Sean Murray, Gründer von Hello Games. Weiterhin heißt es: "Dies ist ein unglaublich wichtiges Update für uns, aber es ist auch ein weiterer Schritt auf einer längeren Reise, und wir werden No Man's Sky auch in absehbarer Zukunft auf diese Weise unterstützen." Entsprechend dürfen wir auch zukünftig mit weiteren Update rechnen.

