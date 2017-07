No Man's Sky - August-Update 1.3 mysteriös angekündigt

No Man’s Sky wird im August ein großes Update 1.3 erhalten, lässt eine mysteriöse Teaser-Webseite vermuten, die sich nur mit einem von der Community gelösten Rätsel öffnen lässt.

Hello Games will aus No Man’s Sky anscheinend noch ein gutes bis sehr gutes Spiel zaubern – und der bislang treuen Community die Inhalte bieten, die sie sich wünschen. Um die Sympathie zurückzugewinnen, brachten sie bereits einige neue Features ins Spiel.

Was ist No Man's Sky Update 1.3?

Nun ließen sie die Community ein Rätsel lösen, aus dem der Code „PORTAL“ hervorging. Gibt man das Lösungswort in eine Teaser-Webseite ein, die unter Wakingtitan.com kürzlich online ging, erhält man folgende Botschaft:

„Der Reisende erwacht unter dem Schatten des roten Sterns. Durch den einsamen Kosmos flohen sie, sehnten sich nach Zweck und Bedeutung. Sie fanden eine Anomalie, eine Abweichung, eine Tür zum Himmel. Kein Gek, kein Vy'keen, kein Korvax konnte es sehen. Nur der Reisende konnte das Portal wahrnehmen, von dem sie gar nicht wussten, wie sie hindurchgeschritten sind. Sie kannten die geheime Sprache, die Glyphen nicht. Sie haben die finale Wahrheit noch nicht begriffen.“

Dabei handelt es sich um eine Ankündigung für Update 1.3, das im August 2017 erscheinen soll. Etwas Großes erwartet uns offenbar – was genau, steht aber noch sehr weit in den Sternen.

Seitenauswahl

Infos zu No Man's Sky

No Man's Sky - Collector's Edition enttäuscht auf ganzer Linie Es sollte eigentlich ein krönender Abschluss des umstrittenden Spiels werden, entwickelte sich jetzt aber zum Gipfel der Enttäuschungen. Die Collector's Edition von No Man's Sky für ...