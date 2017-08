Nintendo - Yoshiaki Koizumi und Yoshio Sakamoto kommen auf die gamescom

Nintendo hat für die gamescom 2017 zwei Stargäste für den Stand auf der Messe organisiert. Yoshiaki Koizumi und Yoshio Sakamoto werden Live-Präsentationen zu ihren aktuellen Projekten Super Mario Odyssey und Metroid: Samus Returns vorführen.

In Halle 9 werdet ihr den Stand von Nintendo auf der gamescom 2017 vorfinden, mit diversen spielbaren Demos von kommenden Spielen. Für daheim gebliebene Nintendo-Fans wird es diverse Livestreams geben, in denen die Entwickler ihre aktuellen Projekte präsentieren und die ihr auf Nintendos YouTube-Kanal verfolgen könnt. Am Mittwoch, den 23. August startet um 13 Uhr eine Präsentation zu Super Mario Odyssey für Nintendo Switch mit Produzent Yoshiaki Koizumi. Einen Tag später, am 24. August, zeigen euch Produzent Yoshio Sakamoto und Lead Creative Designer José Luis Márquez Metroid: Samus Returns für die 3DS-Familie. Es werden auch einzelne weitere Titel im Stream präsentiert werden, einen genauen Zeitplan will Nintendo in den nächsten Tagen veröffentlichen.

Folgende Titel sollen auf der gamescom 2017 anspielbar sein:

