Nintendo - Weiterführende Pläne für den Themenpark 'Super Nintendo Land'

Super Nintendo Land ist lange nicht mehr nur eine Frage der Lizenz. Nintendo hat reelle Pläne, die bereits in die Tat umgesetzt werden. Shigeru Miyamoto hat nun ein paar Fragen beantwortet.

Für alle Freunde des Nintendo-Universums gibt es in der Zukunft etwas Spannendes zum Anfassen und Mitmachen. Das Spieleunternehmen plant einen Freizeitpark, der alle Franchises des Konsolenherstellers bündelt und eine immersive Erfahrung für alle Fans von Mario, Zelda und Co. bereitstellt. Der Freizeitpark lautet Super Nintendo World und wird in Zusammenarbeit mit den Themenparks der Universal Studios entstehen.

Nun gibt es seitens Nintendo sogar neue Infos, da der allseits bekannte Kopf hinter vielen Figuren wie Donkey Kong, Zelda usw. ein paar Antworten innerhalb eines Q&A gegeben hat. Shigeru Miyamoto hat preisgegeben, dass hinter Super Mario Land viel mehr stecke, als das bloße Abwickeln einer Lizenzvereinbarung.

So wären diverse Entwickler und Miyamoto höchstselbst an der Produktion des Parks beteiligt, die ihren kreativen Einfluss in puncto Design beitragen würden. Laut Aussagen sei dies eine Zusammenarbeit mit hoher Relevanz. In Zukunft dürfen die Spieler demnach weitere Informationen zur finalen Umsetzung des Themenparks erwarten.

Der japanische Themenpark soll sogar noch vor den Tokyo Summer Olympics im Jahre 2020 eröffnet werden, während amerikanische Parks in Hollywood und Florida etwas später folgen würden. Ob es auch Parks an anderen Ortschaften geben wird, bleibt bis dato abzuwarten. Laut Aussagen sei dies von Universal abhängig, die im Allgemeinen neue Parks für Moskau, Beijing und Südkorea geplant haben. Vorstellbar ist es demnach, dass auch hier Super Nintendo Land-Parks erscheinen könnten.

