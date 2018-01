Nintendo - Das unglaubliche Jahr der Nintendo Switch

Wie erfolgreich war die Nintendo Switch im Jahre 2017 in Japan im Vergleich zu anderen Konsolen eigentlich wirklich? Wir haben uns die Zahlen mal ganz genau angeschaut.

Wie erfolgreich war das Jahr für die Nintendo Switch? Während die Hybrid-Konsole am 03. März 2017 veröffentlicht wurde, ist sie in den USA und Japan mittlerweile die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten. In nur zehn Monaten verkaufte sich die Switch weltweit beeindruckende 10 Millionen Mal und schlägt damit klar den bisherigen Spitzenreiter - die Wii.

Das unglaubliche Jahr der Nintendo Switch in Japan

Kaum ist das Jahr 2017 vorüber, werfen wir einen Blick zurück und schauen uns ganz genau an, wie oft sich die Nintendo Switch in Japan im Vergleich zu anderen Konsolen wie Sonys PlayStation 4 wirklich verkauft hat. Das gesamte Jahr über verzeichnete die Switch sehr gute Verkaufszahlen, auch zum Jahresende, als die Verfügbarkeit der Konsole deutlich angestiegen ist, sahen die Zahlen weiterhin sehr stark aus.

Alleine in Japan hat Nintendo 3,4 Millionen Exemplare der Switch verkauft. Die Webseite Nintendo Soup berichtet, dass die PS4 im ersten Jahr nach der Veröffentlichung (zwischen dem 22. Februar 2014 und dem 31. Dezember 2014) in Japan 920.000 Mal verkauft worden ist. Die Nintendo Switch kommt in dem Zeitraum vom 03. März 2017 bis zum 31. Dezember 2017 auf insgesamt 3,4 Millionen verkaufte Exemplare. Das bedeutet, dass sich die Switch in den ersten 40 Wochen in Japan dreimal so schnell verkauft hat wie die PS4.

Betrachtet aus einer anderen Perspektive, hat die PS4 drei Jahre benötigt, um genau so viele Exemplare zu verkaufen wie die Switch in nur einem Jahr. Die untenstehende Grafik verdeutlicht noch einmal die Verkaufszahlen der PS4 sowie die der Nintendo Switch in den ersten 44 Wochen.

Dieser Graph zeigt die Verkaufszahlen der Switch im Vergleich mit denen der anderen Konsolen. Dabei stellt der Beginn der Kurve die Markteinführung dar. Mit großem Abstand abseits der PS4, PS Vita, Wii U, Switch und Xbox One befindet sich der Nintendo 3DS, der es in Japan bisher auf insgesamt 23 Millionen verkaufte Exemplare gebracht hat.

Der zweite Graph zeigt dieselben Daten, allerdings an das jeweilige Jahr der entsprechenden Konsolenveröffentlichung angepasst.