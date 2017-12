Nintendo - Super Mario-Zerealien von Kellogg's sind zeitgleich amiibo

Die kreativen Schöpfer von Super Mario sind nun eine Zusammenarbeit mit Kellogg's eingegangen. Gemeinsam bieten sie die Super Mario-Zerealien an, die fortan das Frühstück vieler Spieler bereichern sollen. Als besonderes Gimmick liegt jeder Packung sogar ein amiibo bei.

Nintendo hat nun offiziell bestätigt, dass sie in Zusammenarbeit mit Kellogg's eine eigene Zerealienpackung auf den Markt bringen werden. Doch das Besondere ist nicht nur, dass die Box in einem entsprechenden Look daherkommt, sondern sie auch noch als amiibo fungieren wird. So soll das Frühstück zu einer spielerischen Erfahrung werden.

Tatsächlich bekommt die Vorzeigefigur Super Mario eine eigene Kellogg's-Packung. Tom Prata, Nintendo of America’s Senior Vice President of Strategic Initiatives, hat sich diesbezüglich zu Wort gemeldet:

"Wir sehen uns immer nach neuen Möglichkeiten um, den Leuten aus allen Altergruppen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Und das erscheint ein lustiger Weg zu sein, um auch wundervoll in den Tag zu starten."

Die Kellogg's-Packung wird in den Vereinigten Staaten in einer limitierten Version ab dem 11. Dezember 2017 zur Verfügung stehen. Doch was hat es mit dem amiibo auf sich?

amiibo für Super Mario Odyssey

Alle Spieler von Super Mario Odyssey dürfen sich freuen, denn das amiibo-Feature von der Kellogg's-Packung bietet einige Extras wie zum Beispiel "Goldmünzen oder ein Herz".

Und wem das noch nicht genügt, der kann sich möglicherweise an den Power-up-Marshmallows in den Zerealien erfreuen, die ihr womöglich aus dem Mario-Universum kennen dürftet. Nachfolgend haben wir die entsprechende Vorder- und Rückseite der Verpackung eingebunden.

Seitenauswahl

Nintendo - Kommt als nächstes der Gameboy Classic Mini? Das japanische Unternehmen Nintendo könnte laut neuesten Gerüchten als nächstes den Gameboy Classic Mini veröffentlichen. Damit würde Nintendo nach dem Nintendo Entertainment System und dem ...