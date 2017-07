Nintendo - So sieht Mario Kart VR aus - offizielles Gameplay-Video

Nintendo hat erstmals Gameplay von einem eigenen VR-Spiel gezeigt: Mario Kart Arcade GP DX erscheint für die virtuelle Realität – leider nur in japanischen Spielhallen. Das offizielle Gameplay-Video präsentiert trotzdem, wie spaßig Mario Kart in VR aussieht.

Wer dachte nach dem Release von Mario Kart 8 Deluxe nicht auch an einen waschechten Nachfolger, vielleicht sogar mit VR-Unterstützung? Nachdem Nintendo dementierte, dass es in absehbarer Zeit ein Spiel in Virtual Reality für die Nintendo Switch gäbe, ist dieser Traum wohl ausgeträumt, nichtsdestotrotz bleibt noch eine Möglichkeit offen: japanische Arcade-Hallen.

Mario Kart Arcade GP DX in der VR Zone Shinjuku Tokyo

In einer dieser Spielhallen, die als VR Zone Shinjuku in Tokyo eröffnet wird, wird Mario Kart Arcade GP DX in virtueller Realität spielbar sein. Wie bereits vor wenigen Wochen bei uns angekündigt, setzen sich die Spieler in ein nachgebautes Mario-Kart und spielen über ein Controller und die HTC Vive.

Bandai Namco, die in Japan viele solcher Arcade-Spielhallen betreiben und das Spiel von Nintendo lizensiert haben, planen jedoch nicht, den Titel als separates Videospiel für den Heimkonsolen- oder PC-Markt zu veröffentlichen. Wir müssen uns in Deutschland also wohl noch eine Weile gedulden – falls es Mario Kart Arcade GP DX VR überhaupt hierhin schafft.

Gameplay-Video von Mario Kart in VR

Das Gameplay-Video könnt ihr hier sehen:

Seitenauswahl

Nintendo - SNES Classic Mini offiziell angekündigt Nintendo hat die Mini-Konsole SNES Mini offiziell angekündigt. Es handelt sich hierbei um eine Miniatur-Ausgabe des Super Nintendo Entertainment Systems. Das Gerät ist der Nachfolger des NES ...