Nintendo - SNES Mini in Arbeit, soll dieses Jahr erscheinen

Nintendo plant einem Bericht der Kollegen von Eurogamer zufolge ein SNES Mini, das dieses Jahr erscheinen soll. Die Miniatur-Konsole soll wie schon beim Vorgänger NES Mini 30 Spiele beinhalten und vor allem für Nostalgiker gedacht sein.

Für Unverständnis sorgte die Nachricht, dass Nintendo die Einstellung der überaus populären Konsole NES Mini plant. Die Miniaturversion des klassischen Nintendo Entertainment System war zum Launch ausverkauft, neue Geräte waren bis zuletzt kaum noch zu kaufen.

Die Kollegen von Eurogamer berichten unter Berufung auf Nintendo nahe stehende Quellen, dass nun ein SNES Mini in Arbeit ist. Die Miniaturversion des Super Nintendo Entertainment Systems soll zur Weihnachtszeit 2017 veröffentlicht werden, die Produktion sei noch nicht angelaufen.

Nintendo arbeitet an SNES Mini

Man habe sich bei Nintendo zur Einstellung des NES Mini entschlossen, um die freigewordenen Produktionskapazitäten für das SNES Mini aufzuwenden. Allerdings sei die Entwicklung der finalen Fassung des SNES Mini noch nicht vollständig abgeschlossen.

Es ist davon auszugehen, dass Nintendo aus der ständigen Verfügbarkeitsknappheit des NES Mini gelernt hat und mehr Einheiten produzieren lässt. Beim SNES Mini könnten 30 Klassiker wie The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario RPG, Earthbound und Super Mario World enthalten sein.

