Nintendo - Profit um mehr als 500% gestiegen

Nintendo konnte seinen Profit im vergangenen Jahr um mehr als 500 Prozent steigern. Dies geht aus dem aktuellen Geschäftsbericht vor, der am Morgen vorgestellt wurde. Das Wachstum soll im neuen Geschäftsjahr anhalten.

Der Erfolg der Nintendo Switch sorgt für neue Höhenflüge: Auf seiner jährlichen Hauptversammlung präsentierte Nintendo seinen aktuellen Abschlussbericht für das im März abgelaufene Geschäftsjahr, das außerordentlich positiv verlief.

Der Gesamtumsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um satte 505 Prozent, von 220 Millionen Euro auf knapp 1,33 Milliarden Euro. Der Gesamtumsatz stieg um 116 Prozent, von 3,69 Milliarden Euro auf 8 Milliarden Euro.

Nintendo Switch Nachfolger (natürlich) bereits in Arbeit

Gewinn und Umsatz steigt weiter

Grund dafür sind vor allem die anhaltenden guten Verkaufszahlen der Nintendo Switch, deren Erwartungen immer und immer wieder übertroffen wurden. Für das kommende Jahr rechnet Nintendo mit weiteren 20 Millionen Verkäufen.

Weitere Profittreiber sind ein stärkeres Digitalgeschäft, erfolgreichere Mobile-Apps und Beteiligungen an Unternehmen wie The Pokémon Company. Im nächsten Jahr rechnet man mit einem Gesamtumsatz von 9 Milliarden Euro und einem Gewinn in Höhe von 1,7 Milliarden Euro.

Nintendo Switch Konsole gehackt, Sicherheitslücke kann nicht gefixt werden