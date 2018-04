Nintendo - Präsident Kimishima tritt zurück und neue Auslieferungszahlen der Switch

Das japanische Unternehmen hat im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts bestätigt, dass Shuntaro Furukawa den Posten von Tatsumi Kimishima übernehmen und sich ab Juni als neuer Präsident von Nintendo verantwortlich zeigen wird.

Nintendo hat im Rahmen des aktuellen Geschäftsberichts bestätigt, dass der 68-jährige Representative Director Tatsumi Kimishima als Präsident von Nintendo zurücktreten wird. Diese Ankündigung kommt allerdings wenig überraschend, da Kimishima als Nachfolger des verstorbenen Satoru Iwata lediglich eine Übergangslösung darstellte. Als Nachfolger von Tatsumi Kimishima wurde der 45-jährige Shuntaro Furukawa ernannt. Furukawa wird die Aufgaben von Kimishima ab dem 28. Juni 2018 übernehmen.

Weiterhin hat Nintendo die aktuellen Auslieferungszahlen genannt. Von der Nintendo Switch sind bis zum 31. März 2018 weltweit 17,79 Millionen Exemplare ausgeliefert worden. Bezüglich der Switch-Spiele kann sich Nintendo ebenfalls nicht beklagen. Insgesamt sind bisher 68,97 Millionen Einheiten ausgeliefert worden. Dabei steht Super Mario Odyssey mit 10,41 Millionen Einheiten auf dem ersten Platz. Dahinter drängen sich Mario Kart 8 Deluxe (9,22 Millionen), The Legend of Zelda: Breath of the Wild (8,48 Millionen) sowie der Multiplayer-Shooter Splatoon 2 (6,02 Millionen).

Der 3DS wurde bisher 72,53 Millionen Mal ausgeliefert. Die entsprechenden Spiele kommen auf 364,89 Millionen Exemplare. Die Super NES Classic Edition kommt auf insgesamt 5,28 Millionen Einheiten.