Nintendo - NES Classic Mini - Goldene Konsole geplant und Nachschub auf dem Weg

Das Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment System ist vor zwei Jahren in Japan sowie in Europa erschienen. Nach dem großen Erfolg der Neuauflage plant Nintendo derzeit eine exklusive goldene Version des NES Classic Mini zum 50. Jubiläum des Manga-Magazins "Weekly Shonen Jumb" zu veröffentlichen.

Neben der auffälligen Farbe wird sich die Retro-Hardware außerdem durch Spiele unterscheiden, die es auf dem originalen NES Mini in Europa nicht zu finden gibt. Der goldene Famicon Mini soll ab dem 7. Juli 2018 im Handel erhältlich sein. Außerhalb von Japan wird es die limitierte Mini-NES allerdings nicht zu kaufen geben.

Eine Übersicht der enthaltenen Spiele haben wir für euch unterhalb dieser Zeilen aufgelistet.

Hierzulande ist die Konsole derzeit noch immer vergriffen, allerdings wird es bald Nachschub geben. Auf Twitter hat Nintendo versprochen, dass das NES Classic Mini ab dem 29. Juni wieder in den Handel finden und bis Ende 2018 erhältlich sein wird. Dabei soll sich an der Konsole sowie den enthaltenen Spielen nichts ändern.

#NESClassic Edition will return to stores on June 29! This system and the #SNESClassic Edition system are expected to be available through the end of the year. https://t.co/LclbG5m4ta pic.twitter.com/1PcXBI5qJC