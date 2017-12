Nintendo - LAN-Party endet in Schießerei: Drei Schwerverletzte

Im Rahmen einer Nintendo-LAN-Party ist es in den USA zu einer Schießerei gekommen. Auslöser für die Schüsse war eine plötzlich aufgetretene hitzige Diskussion. Drei Teilnehmer wurden verletzt.

In der US-amerikanischen Bundesstaat Texas ist es aufgrund einer LAN-Party mit Nintendo-Spielen zur Schießerei gekommen. Dem Polizeibericht zufolge habe eine plötzlich aufgetretene hitzige Diskussion zu den Schüssen geführt.

Zur Schießerei kam es am Sonntag gegen 22:30 Uhr Ortszeit in der Großstadt Houston. Es sei noch unklar, was genau zur Diskussion und letztendlichen Eskalation beigetragen habe.

Drei Männer getroffen, Motiv unklar

Unklar sei zudem, wie viele Personen an der Schießerei beteiligt waren und welcher Titel zum Zeitpunkt der Tat gespielt wurde. Fest steht nur, dass drei Männer getroffen und schwer verletzt wurden.

Die Opfer sollen nun im Krankenhaus behandelt werden, ihre Verletzungen aber überleben können. Warum genau man eine Schusswaffe zu einer LAN-Party mitnehmen muss, ist ungeklärt.

