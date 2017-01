Zum Launch der Nintendo NES Classic Edition war die kleine Retro-Konsole nahezu überall ausverkauft. Die Nachfrage war einfach zu hoch, als das Nintendo jeden Spieler mit einem Exemplar ausstatten konnte – auch heute sucht man den Mini-NES in vielen Läden noch vergeblich.

Die Besitzer von einer NES Classic Edition können sich hingegen auf 30 NES-Titel freuen, die vorinstalliert auf der ungefähr 80 Euro teuren Konsole zum Starten bereitstehen. Einigen Technikfreunden hatte dies jedoch nicht gereicht – sie versuchten, mehr Games auf das Gerät zu bringen.

Bei der Suche im Programmcode der Software fanden die Hacker eine geheime Nachricht von Nintendo. So hat der Hersteller wohl damit gerechnet, dass Programmierer versuchen werden, in den Mini-NES einzudringen. Nintendo schrieb:

„This is the hanafuda captain speaking. Launching emulation in 3…2…1. Many efforts, tears and countless hours have been put into this jewel. So, please keep this place tidied up and don’t break everything! Cheers, the hanafuda captain.“