Es wird einen Freizeitpark geben, in dem die Charaktere und Spielwelten von Nintendo nachgebaut werden – samt Achterbahnen und alles, was dazugehört. Die Super Nintendo World wird ab sofort gebaut und soll zu den olympischen Spielen 2020 in Tokyo fertig sein.

Super Mario statt Mickey Mouse: In Japan wird die erste Super Nintendo World gebaut, ein riesiger Freizeitpark für Nintendo-Fans. Er soll die neuesten Achterbahnen, mehrstöckige Nachbauten der Spielwelten und Charaktere, interaktive Bereiche, Shops und Restaurants bieten.

Willkommen zur Super Nintendo World in Japan

Bereits vor wenigen Wochen kündigte Nintendo an, dass es Themenparks in den Universal Parks & Resorts in Orlando und Hollywoord in den USA geben wird. Mit den Universal Studios Japan, wie der gesamte Freizeitpark der Super Nintendo World heißen wird, nimmt das Ganze aber nochmals größere Dimensionen an.

Kosten soll der Vergnügungspark über 50 Milliarden japanische Yen, umgerechnet ungefähr 410 Millionen Euro. Erwartet werden Mehreinnahmen von 100 Millionen Euro für Japan und die Schaffung von über einer Million Arbeitsplätzen.

Ein Termin zur Eröffnung der Super Nintendo World steht noch nicht fest, geplant ist die Fertigstellung zu den olympischen Spielen in Tokyo 2020. Nintendo ist zurzeit nicht der einzige Videospiel-Gigant, der Freizeitparks plant. Derzeit wird ebenfalls das Ubisoft Land gebaut.

