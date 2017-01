Am heutigen Mittwochabend wird eine neue Nintendo Direct übertragen, die sich zum Teil auch der Switch widmet. Der heutige Live-Stream fokussiert sich komplett auf Fire Emblem und wird unter anderem einen ersten Blick auf das passende Mobile-Game werfen.

Eine Woche nach der Nintendo Switch Präsentation findet direkt eine neue Nintendo Direct statt. Die fokussiert sich heute komplett auf die Strategieserie Fire Emblem, die in diesem Jahr erstmals für die Switch und als Smartphone-Game veröffentlicht wird.

Die Nintendo Direct startet heute Abend um 23 Uhr im Live-Stream und wird auf YouTube übertragen. Wer möchte, kann die Konferenz über den fettmarkierten Link auch auf Twitch anschauen und dort am Chat teilnehmen.

Es wird im Rahmen der heutigen Nintendo Direct einen Ausblick auf den Kampfspiel-Ableger Fire Emblem Warriors und die nicht weiter spezifizierten Smartphone-Umsetzung geben. Mit etwas Glück bekommen wir heute sogar einen komplett neuen Teil für die Switch zu sehen.

