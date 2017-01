Ein langjähriger Fan mit Herzfehler wurde von Nintendo eingeladen, um vor seinem Tod das neue Zelda: Breath of the Wild spielen zu können. Zusätzlich bekam er eine Tour durch das gesamte Büro von Nintendo of America.

Im Oktober wandte sich ein Zelda-Fan aufgrund seines todkranken kleinen Bruders direkt an Nintendo, mit der unwahrscheinlich geltenden Bitte, ihm einen Besuch in deren Büros zu ermöglichen. Gabe, der Name des kleinen Bruders, leide nämlich an einem Herzfehler und habe nicht mehr viel Zeit.

Kurz darauf bekamen die Brüder tatsächlich Post von Nintendo mit einer Einladung zu Nintendo of America in Washington, Bellevue. Gabe durfte zusammen mit seiner Mutter das gesamte Büro anschauen und als Bonus das neue The Legend of Zelda: Breath of the Wild vor allen anderen ausgiebig anzocken.

Ein großer Tag für einen Zelda-Fan

Neben einer Tour durch das Gebäude, der Zelda-Session und einem Mittagessen mit den Mitarbeitern gab es für Gabe am Ende sogar ein großes Zelda-Fanpaket mit Rucksack, signiertem Poster und einer Box. Er durfte sogar die zahlreichen Konferenzräume besichtigen, die sonst niemand zu Gesicht bekommt.

Gabe erlag am 14. Januar 2017 seiner Krankheit.

