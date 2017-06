Nintendo - E3-Stream mit Super Mario Odyssey und mehr

Nintendo hat seine Pläne für die diesjährige E3 2017 bekannt gegeben. Das japanische Unternehmen wird im Rahmen eines Livestreams einen Ausblick auf kommende Spiele für die Nintendo Switch geben, darunter auch Super Mario Odyssey. Im Anschluss sollen zwei Turniere und ein Treehouse-Event stattfinden.

Auch in diesem Jahr wird Nintendo zwar nicht mit einer Pressekonferenz, dafür aber mit einem Spotlight-Livestream bei der E3 2017 dabei sein. Nun hat das japanische Unternehmen seine exakten Pläne für die wichtigste Spielemesse der Welt bekannt gegeben.

Das Nintendo Spotlight mit Super Mario

Am Dienstag, dem 13. Juni 2017 wird um 18:00 Uhr deutscher Zeit das Nintendo Spotlight abgehalten. Im Livestream wird ein Blick auf 2017 für die Nintendo Switch erscheinende Spiele geworfen, darunter auch Super Mario Odyssey, das im Winter diesen Jahres erscheinen soll.

Direkt im Anschluss an das Nintendo Spotlight wird das traditionelle Nintendo Treehouse stattfinden. Mitarbeiter von Nintendo sowie eingeladene Entwickler stellen darin Spiele für Nintendo Switch und Nintendo 3DS vor.

Turniere mit Splatoon 2 und ARMS

Am 13. und 14. Juni wird es außerdem zwei Turniere in kommenden Switch-Spielen geben. Das Splatoon 2 World Inkling Invitational und das ARMS Open Invitational laden mehrere Spieler dazu ein, die ersten Weltmeister in den jeweiligen Spielen zu werden.

