Nintendo - Direct-Präsentation für diese Woche angekündigt

Gerüchte zu einer weiteren Direct-Präsentation in dieser Woche haben bereits im Netz die Runde gemacht. Jetzt hat Nintendo den Livestream offiziell für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag angekündigt.

Für dieses Jahr hat Nintendo noch mehrere hochkarätige Titel in der Pipeline, allen voran Super Mario Odyssey für Switch. Fans haben bereits spekuliert, dass es in nächster Zeit eine weitere Direct-Präsentation geben könnte, konkret war bereits von einer Ausstrahlung noch in dieser Woche die Rede. Jetzt hat Nintendo die Sache offiziell gemacht und eine neue Direct-Präsentation für die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag angekündigt. Ab Mitternacht wird der Livestream unter anderem auf Twitch zu sehen sein, auf Twitter wurde die Laufzeit auf ca. 45 Minuten beziffert. Im Anschluss wird es die Präsentation selbstverständlich auch als VoD geben.

Super Mario Odyssey und mehr

Gegenstand der Nintendo Direct werden vor allem Super Mario Odyssey und die restlichen Spiele sein, die noch für dieses Jahr angekündigt sind. Am Freitag erscheint Metroid: Samus Returns für den Nintendo 3DS und in den nächsten Monaten folgen unter anderem Pokémon: Ultrasonne und Ultramond, Fire Emblem Warriors, Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowsers Schergen und Xenoblade Chronicles 2. Vielleicht gibt es auch die eine oder andere Neuankündigung zu sehen. Auf welche Spiele freut ihr euch am meisten und welche Enthüllungen würdet ihr euch für die Nintendo Direct wünschen?

