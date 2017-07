Nintendo - Dieses Super Mario-Puzzle wird euch den letzten Nerv rauben

Kuriose Merchandising-Artikel sind nicht Neues, doch das neue Produkt von Nintendo wirkt doch etwas sehr speziell. Der japanische Konzern bietet ein Puzzle mit 1000 Teilen zu Super Mario an - der Knackpunkt: Vieles auf dem Bild ist einfach rot und das Puzzlen wird zum Ratespiel.

Es gibt Situationen, in denen man sich fragt, ob überhaupt irgendjemand mal darüber nachgedacht hat, ein Produkt in der aktuellen Form in den Handel zu bringen oder dies gar für eine gute Idee hielt. Offenbar war dies jetzt auch bei Nintendo der Fall, die ein Puzzle zu unserem Lieblingsklempner Mario veröffentlicht haben. Das Motiv ist ja ganz hübsch, aber stellenweise doch äußerst einfarbig.

Rote Fläche

Das Puzzle bestehend aus 1000 Teilen wird aktuell exklusiv bei den amerikanischen Filialen der Videospiele-Kette GameStop verkauft. Neben einem Abbild von Mario und dem Schriftzug 'Super Mario' befindet sich auf der linken Hälfte des Bildes sehr viel leere und vor allen Dingen rote Fläche. Wer schon einmal selbst ein Puzzle ausprobiert hat, dürfte schnell feststellen, dass das Ganze so zum absoluten Raten verkommen und der Frustfaktor sehr hoch sein dürfte. Selbst die diagonalen Linien, die im Ansatz zu erkennen sind, werden den Kern der Problematik kaum senken können. Der offizielle Text zum Produkt wirkt ebenfalls vergleichsweise höhnisch:

"Der beliebteste Videospiel-Charakter aller Zeiten wird mit diesem farbenfrohen 1000 Teile-Puzzle zum Leben erweckt."

Ob man bei so viel roter Farbe von "farbenfroh" sprechen kann, sei mal dahin gestellt. Wer jedenfalls ein frustriendes Erlebnis sucht, dürfte mit dem Super Mario-Puzzle definitiv fündig werden. Der Preis liegt aktuell bei 9,99$ und damit 10$ unter dem empfohlenen Preis - ein Schelm, wer Böses dabei denkt.

Seitenauswahl

Nintendo - SNES Classic Mini offiziell angekündigt Nintendo hat die Mini-Konsole SNES Mini offiziell angekündigt. Es handelt sich hierbei um eine Miniatur-Ausgabe des Super Nintendo Entertainment Systems. Das Gerät ist der Nachfolger des NES ...