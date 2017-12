Nintendo - Darauf achtet Mr. Miyamoto bei neuen Entwicklern

Einer der führenden Entwickler Nintendos, den viele von euch schlicht als Mr. Miyamoto kennen, hat kürzlich offenbart, worauf er bei der nachwachsenden Führungsriege Nintendos genauestens achtet.

Habt ihr euch auch schon immer einmal gefragt, worauf die Mannen von Nintendo wohl beim Vorstellungsgespräch achten würden? Oder was der Weg zum erfolgreichen Nintendo-Entwickler birgt? Kürzlich gab Mr. Miyamoto höchstselbst einen Hinweis diesbezüglich.

Mr. Miyamoto über nachrückende Entwickler

Shigeru Miyamoto ist einer der bekanntesten Entwickler Nintendos, der bereits seit 1977 für das Unternehmen tätig ist. Er ist maßgeblich für Super Mario, The Legend of Zelda, Donkey Kong und Co. verantwortlich. Er ist seit Jahrzehnten im Business. Doch worauf kommt es schließlich an bei Nintendo? Insbesondere dann, wenn man die höhere Führungsriege anstrebt, ist es mit einer simplen Gaming-Liebe scheinbar nicht getan.

In einem Interview mit The New York Times hat er schließlich den entscheidenden Hinweis an die nachrückende Generation der Spieleentwickler Nintendos gegeben.

Das müsst ihr mitbringen!

Beispielsweise käme es bei Designern darauf an, dass das Kreieren neuartiger Gameplays und Mechaniken im Fokus liege. Das Verbessern von vorhandenen Gameplays könne schlicht nicht ausreichen, um das Unternehmen nach vorne zu bringen. Weiter sagt Miyamoto:

"Ich sehe mich immer nach Desigern um, die keine super passionierten Spiele-Fans sind. Ich mache das zu einem Punkt, um sicherzustellen, dass sie nicht nur Spieler sind und stattdessen viele Interessen sowie verschiedenste Fähigkeiten mitbringen."

Interessanterweise räumt er diesbezüglich ein, dass einige der führenden Entwickler aus dem Unternehmen zuvor keine Affinität zu Videospielen besaßen und beispielsweise nicht einmal ein Spiel gespielt hätten, bevor sie bei Nintendo anfingen. Um eine erfolgreiche Karriere bei Nintendo anzustreben, sollten alle interessierten Entwickler demnach über jene Umsicht verfügen und sehr breit aufgestellt sein.

