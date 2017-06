Nintendo - Blinder Junge bedankt sich und erhält herzerwärmende Antwort

Erneut beweist Nintendo wie viel ihre Fans ihnen wirklich bedeuten: Der blinde Hibiki Sakai bedankte sich bei dem Unternehmen mit einem Brief und erhielt eine persönliche Antwort - sogar in Brailleschrift.

Das japanische Unternehmen Nintendo wirkt aus westlicher Sicht oftmals engstirnig und altbacken. Dass dies nicht ferner von der Realität sein könnte, beweist die Firma immer wieder und schafft es erneut für einen herzerwärmenden Moment zu sorgen. Der Fünftklässler Hibiki Sakai, der seit seinem zweiten Lebensjahr blind ist, ist großer Fan der hierzulande eher unbekannten Rhythm Tengoku-Reihe. Die Spiele zeichnen sich dadurch aus, dass sie den Fokus mehr auf den Audio- als auf den Video-Bestandteil legen.

Eine herzerwärmende Geschichte

Der Vater von Hibiki veröffentlichte die Geschichte auf seinem Twitter-Profil und erreichte dadurch eine große Resonanz.

"Mein Sohn Hibiki ist blind and hat alle Spiele der Rhythm Tengoku-Reihe komplett durchgespielt. Es sind die einzigen Spiele, die er spielen kann. Er schickte Nintendo einen Brief und sie haben tatsächlich geantwortet! Dass sie so einen aufrichtigen Schriftverkehr mit nur einer Person führen, zeigt den einzigartigen Kundenservice. Nintendo, wir warten auf den nächsten Teil der Reihe!"

Der Inhalt des Briefs, den Hibiki schrieb, lautete folgendermaßen:

"Liebes Nintendo, Hallo. Mein Name ist Hibiki Sakai und ich bin in der fünften Klasse. Ich bin blind, jedoch wollte ich immer Videospiele spielen, wie jeder andere auch. Aber es gibt nicht viele Spiele, die ich überhaupt spielen kann. Das einzige Spiel, das ich wirklich spiele, ist Rhythm Tengoku. Es ist das einzige Spiel, das ich mit anderen genießen kann und niemals verliere. Ich habe perfekte Ergebnisse in allen Versionen erreicht; auf dem GameBoy Advance, Nintendo DS, Wii und dem 3DS. Also möchte ich wirklich, dass ihr mehr Rhythm Tengoku-Spiele macht. Und es wäre auch völlig in Ordnung, wenn ihr sie etwas schwerer machen würdet. Ich denke, dass es viele weitere Kinder mit Sehschwächen gibt, die gerne Videospiele spielen würden, es aber nicht können. Ich würde mich also freuen, wenn ihr mehr Spiele für Menschen mit Behinderungen entwickelt, die man mit anderen genießen kann. Ich werde euch immer unterstützen, Nintendo. Von Hibiki Sakai"

Wahre Kundenliebe

Die offenen und herzlichen Worte Hibikis sorgten auch bei Nintendo für Aufsehen. Schon acht Tage später, erreichte die Familie die Rückantwort des japanischen Konzerns. Neben einem extra angefertigen Brief für Hibiki in der Brailleschrift, lag auch ein Brief für die Eltern bei:

Vielen Dank, dass du uns bei Nintendo, diesen herzerwärmenden Brief geschrieben hast. Wir sind so glücklich darüber, dass du die Rhythm Tengoku-Spiele perfekt abgeschlossen hast und Spaß mit ihnen hattest. Wir haben deinen Brief an die Entwicklungsabteilung weitergeleitet. Wir möchten weiterhin Spiele machen, bei denen jeder Spaß beim Spielen haben kann. Vielen Dank für deine Unterstützung.

Der kleine Hibiki lässt sich durch seine Augenkrankheit jedenfalls nicht aufhalten und spielt sogar Schlagzeug. Nachdem die Geschichte mit Nintendo die Runde machte, wurde der Junge jetzt zu einigen großen Veranstaltungen in der japanischen Stadt Osaka eingeladen, um dort sein Können am Schlagzeug zu präsentieren.

Wir wünschen Hibiki alles Gute und fügen euch noch ein Video des Jungen bei, das ihn beim Schlagzeugspielen zeigt.

